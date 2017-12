Bertens opent seizoen op oudejaarsdag

De pupil van coach Raemon Sluiter bereidde zich afgelopen seizoen in Auckland en Hobart voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dit seizoen kiest Bertens voor de toernooien van Brisbane en Sydney. De Westlandse trof Konjuh in 2016 in de eerste ronde van de US Open, toen zegevierde het Kroatische talent in drie sets.

Robin Haase begint zijn seizoen in India, op het Maharashtra Open in Pune. De dertigjarige Hagenaar neemt het in de eerste ronde op tegen de Sloveen Blaz Kavcic. Haase, 42ste op de wereldranglijst, trof de mondiale nummer 97 één keer eerder. De Nederlander versloeg Kavcic in 2015 op het gras van Rosmalen in twee sets. Pune heeft de organisatie van het enige ATP-toernooi in India overgenomen van Chennai.