Bertens prima van start in Melbourne

Australian OpenKiki Bertens is de Australian Open begonnen met een overtuigende zege. In haar eersterondepartij was de Amerikaanse Alison Riske geen al te groot obstakel: 6-3, 6-3.

Bertens legt na haar topjaar 2018 de lat nog een stukje hoger voor zichzelf. Ze wil haar ranking (9) verder proberen te verbeteren en sprak vorige week in Sydney voor het eerst luid en duidelijk uit voor een grand slam-titel te gaan. Dat wil uiteraard iedere proftennisser, maar voor Bertens leek het lange tijd ver van haar bed. Nu beseft ze: het kan. De onzekerheid die haar regelmatig parten speelde, lijkt meer en meer onder controle, al is die zeker niet helemaal verdwenen.

Op voorhand is Melbourne niet meteen de ideale locatie voor een stunt van Bertens. Eén keer haalde ze er de derde ronde, dat was vorig jaar. Maar afgelopen jaar bleek dat Bertens op hardcourt ook bijzonder goed uit de voeten kan. Ze heeft het aanvallende tennis met succes omarmd.

Probleemloos

Tegen Riske was vanaf de eerste game duidelijk wie het spel zou dicteren: Bertens. Ze brak de nummer 56 van de wereld vrij snel en kwam op eigen opslag geen moment in de problemen. Op de bloedhete openingsdag steeg het kwik in de ‘1573 Arena’, vernoemd naar een nieuwe Chinese sponsor van het toernooi, naar 35 graden. Maar Bertens, dit keer gekleed in het roze, oogt fit en vol vertrouwen.

Volledig scherm © AFP

In de tweede set was ze iets minder dominant. Het spel, en de score, gingen zes games lang gelijk op. Op 3-3 sloeg Bertens met een paar goede punten toe. In haar eigen servicegame die daarop volgde kreeg Riske voor het eerst een breekkans, maar Bertens serveerde zich uit de problemen. Ze eindigde op 10 aces. Door Riske nogmaals te breken was de boel snel bekeken. Ontspannen maakte ze tijd voor een selfie met een groepje Nederlandse fans.

