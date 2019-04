Bertens soepel naar achtste finales in Stuttgart

In de eerste set was Bertens op eigen service ijzersterk. Het lukte haar echter tot 5-5 niet om een van de breakkansen te benutten. In de game waarin Bertens serveerde voor de set kreeg de 25-jarige Friedsam haar eerste breakpoints. Bertens sloeg die echter weg en trok de set naar zich toe.

Friedsam staat 681e op de mondiale ranking en het verschil was te zien in de tweede set. Bertens benutte twee breakpoints en de wedstrijd was na 1 uur en 39 minuten afgelopen, terwijl de tweede set maar 34 minuten in beslag nam.



In de tweede ronde speelt Bertens tegen de winnares van het duel tussen de Zwitserse nummer 20 van de wereld Belinda Bencic en de Luxemburgse Mandy Minella.