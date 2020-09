Bertens speelt om 11.00 uur tegen Errani

Vanavond van start Eindelijk prijs voor Kenley Jansen? Dit is wat je moet weten over de MLB-play-offs

29 september Lukt het Kenley Jansen dit jaar eindelijk om de World Series te winnen met de Los Angeles Dodgers? De ploeg van de Oranje-international is in dit bizarre ingekorte honkbalseizoen in elk geval de grote favoriet in de play-offs van de Major League Baseball (MLB) die vanavond van start gaan.