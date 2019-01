Bertens strijdend ten onder in Sydney

In het stadion waar Kristie Boogert en Miriam Oremans de olympische finale van 2000 verloren van de zusjes Williams, de Ken Rosewall Arena, maakte Bertens opnieuw indruk. Maar ze koopt er niets voor, na de nederlaag tegen de taaie Australische ‘Ash’ Barty. Ze staat komende nacht niet voor de tiende keer in een WTA-finale, maar kan zich gaan klaarmaken voor de Australian Open. De kunst daarbij zal zijn om deze nederlaag niet te lang mee te tornen.



Barty is de nummer 15 van de wereld. In 2014 stopte ze met tennis, maar na twee succesvolle jaren als cricket-speelster keerde ze terug naar haar eerste liefde. En zette de stijgende lijn in. Eerder deze week boekte ze de fraaiste zege uit haar carrière door in Sydney Simona Halep, aanvoerder van de ranglijst, te verslaan. De Australische, die vorig jaar twee dubbeltoernooien won met de Nederlandse Demi Schuurs, won beide eerdere ontmoetingen met Bertens.