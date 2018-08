Bertens 'superblij' met primeur in New York

Het is voor het eerst dat de 26-jarige Bertens in New York bij de laatste 32 speelsters zit. In de derde ronde neemt Bertens het op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova, die met 6-4, 6-3 won van de Canadese Eugenie Bouchard. Met Vondrousova treft Bertens zaterdag de derde linkshander op rij. De negentienjarige Vondrousova is de huidige nummer 103 van de wereld.

,,Ik ben superblij met deze overwinning. Het is altijd lastig om te spelen tegen iemand die je niet zo goed kent'', zei Bertens in een eerste reactie tegen Eurosport. ,,Ze begon goed en fel, maar ik kwam steeds beter in de partij. Di Lorenzo ging steeds meer fouten maken.''



Bertens won anderhalve week geleden het prestigieuze toernooi van Cincinnati. Ze versloeg in de finale de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld. De pupil van coach Raemon Sluiter besloot zich na die indrukwekkende triomf af te melden voor het toernooi in New Haven, de laatste test voor de US Open. Bertens wordt nu gezien als een van de kanshebsters op de titel in New York.