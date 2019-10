Bertens tegen Vekic en Jastremska bij WTA Elite Trophy

Kees Rijvers, in blessure­tijd erelid van FC Twente

10:25 ENSCHEDE - Hij is nog uit de tijd dat trainers een pet droegen: Kees Rijvers, de laatste van een generatie oefenmeesters die langzaam door de tijd is uitgewist. FC Twente benoemde hem zaterdag tot erelid. „De band met de jongens van toen: die is altijd gebleven.”