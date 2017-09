Bertens ten onder in tweede ronde Wuhan

Bertens, de nummer 30 van de wereld, begon gisteren uitstekend begonnen aan het sterk bezette WTA-toernooi van Wuhan. Ze walste in de eerste ronde met 6-2, 6-1 over de Roemeense Monica Niculescu heen. Vandaag kon ze die goede prestatie geen gevolg geven. Eerder dit jaar verloor Bertens in de eerste ronde van de Australian Open ook al van Lepchenko.

Het was de 25-jarige Bertens in Cincinnati voor het laatst gelukt de eerste ronde van het hoofdtoernooi te overleven. Daarna ging ze er in New Haven, New York (US Open) en Seoul direct uit.