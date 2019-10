Bertens toont veerkracht en plaatst zich voor finale WTA Elite Trophy

De partij duurde tweeënhalf uur en beide speelsters maakten in de slotfase een uitgeputte indruk. Bertens erkende na de partij ook dat haar lichaam begint te protesteren. ,,Maar ik ga me nu zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijd van morgen. Ik ben bijzonder blij met het bereiken van de finale.” Ze had haar spelstijl na de povere eerste set enigszins aangepast. ,,Ik kwam vaker naar het net, daardoor ging het beter”, keek ze terug.

Bertens liep dit jaar nipt de WTA Finals in Shenzhen mis. De Nederlandse nummer tien van de WTA-ranking maakte zich zodoende op voor de WTA Elite Trophy, het toernooi voor ‘the best of the rest'. In 2016 deed Bertens ook al eens mee. Toen kwam ze niet verder dan de groepsfase waarin ze het moest afleggen tegen de uiteindelijke finalist Elina Svitolina en Elena Vesnina.

Dit jaar kroonde Bertens zich wel als beste van de groep, waarin de Kroatische Donna Vekic en Dayana Jastremska uit Oekraïne allebei met 2-0 werden verslagen. Saisai Zheng, de tegenstander in de halve finale en de nummer 40 van de WTA-ranking, plaatste zich voor de halve finale door de groep met Madison Keys en Petra Martic te winnen.

Eerste set

De eerste set was niet best aan de kant van de Nederlandse. Ze moest al snel haar service afstaan aan de 25-jarige Chinese, die daarna volop door denderde. Zheng pakte vier games op rij en snelde zich zodoende naar een 1-5 voorsprong. Vervolgens hield Bertens wel haar eigen servicebeurt, maar dat kon niet voorkomen dat de eerste set vervolgens met duidelijke cijfers naar de Chinese, die nog een medische onderbreking inlaste wegens last aan haar bovenbeen, ging: 2-6.



Bekijk hieronder het winnende punt in de eerste set. Tekst gaat verder onder de tweet.

In de tweede set werd de gefrustreerde Bertens eveneens gebroken in de derde game, maar in de vierde game trok ze dat meteen recht door terug te breken. Dat werd gevolgd door een opmerkelijk moment in de vijfde game, toen Bertens ineens naar de zijkant liep. De Nederlandse stoorde zich aan een kind en nadat zowel moeder als kind het stadion hadden verlaten, trok Bertens de vijfde game naar zich toe: 3-2.



De Nederlandse kreeg daarmee een boost en met fraai spel liep ze uit naar een 6-3 zege in de tweede set. Hoogtepunt in die set was een zeer fraaie volley van Bertens (zie hieronder).

Tekst gaat verder onder de tweet.

In de derde set ging Bertens door en wist ze Zheng meteen te breken in de eerste game. Omdat ze vervolgens haar eigen service wist te behouden, nam ze een 2-0 voorsprong en die had zelfs nog vergroot kunnen worden tot 3-0 als Bertens in de derde game haar breakpoint had benut. Dat lukte niet en dus kwam Zheng weer terug tot 2-1. Waar Bertens zich in de eerste set zichzelf uit het spel haalde na dergelijke tegenvallers, daar bleef ze in de derde set stoïcijns. Ook bij knappe punten van de Chinese liet de Nederlandse zich niet afleiden en ze liep vervolgens uit naar een veilige marge van 4-1.



Maar juist toen Bertens dacht daar de genadeslag mee te hebben toegediend, kwam Zheng weer knap terug tot 4-3. ,,Ze heeft nu een paar goede games gehad, maar focus op je service en je eigen spel. Zij maakt zo ook weer een paar foutjes", zei coach Elise Tamaëla vooraf aan de cruciale achtste game in de derde set, die Bertens mocht beginnen. Die achtste game zat bomvol spektakel. Bertens stond na deuce liefst vier keer op voordeel, maar benutte dat niet. Zheng kwam stééds weer terug en benutte uiteindelijk haar tweede breakpoint: 4-4.

Maar ook nu weer was het Bertens die veerkracht toonde en na drie games op rij voor Zheng zelf weer een game wist te winnen. Een zeer belangrijke, want door Zheng te breken kwam Bertens op een 5-4 voorsprong en dus mocht ze zelf serveren voor de wedstrijd. Na een afzwaaier op haar eerste matchpoint in die beslissende game was het bij haar tweede matchpoint wel raak. En dus plaatst Bertens zich voor de finale van de WTA Elite Trophy.

In de finale wacht nu het duel met de winnaar van de wedstrijd tussen Karolina Muchova en Aryna Sabalenka. Dat duel wordt later vandaag gespeeld. In de finale, die morgen wordt gespeeld, wordt bepaald wie de opvolgster wordt van Ashleigh Barty. De Australische won de WTA Elite Trophy vorig jaar.