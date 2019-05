Bertens treft Kvitova nu in kwartfinale in Madrid

‘FC Twente moest wel snel ingrijpen met vertrek Pusic’

15:26 ENSCHEDE - Marino Pusic heeft woensdag afscheid genomen van de spelersgroep van FC Twente. Fardau en Leon kijken nog even terug op het vertrek van de oefenmeester, die op dezelfde dag werd gekozen tot de trainer van het jaar van de Keuken Kampioen Divisie. Was zijn vertrek onvermijdelijk, en gaat de club veel geld kosten? En zijn de eerste namen al gedropt in het geruchtencircuit? En ja, er is ook nieuws bij Heracles.