Bertens treft Russin na verslaan Rus in kwartfinale

Door de regenval moest de partij over twee dagen worden gespeeld. Na de onderbreking op donderdag, toen Bertens met 7-5, 4-3 leidde, was de als eerste geplaatste tennisster een dag later snel klaar met Rus. Bertens nog geen twee games nodig om haar landgenote te verslaan.

,,Het was heel gek om met deze stand verder te gaan. Van tevoren weet je niet hoe lang gaat duren, maar gelukkig voor mij duurde het niet zo lang”, aldus de 27-jarige Bertens, die matig aan de partij was begonnen. Al na vijf games riep ze donderdag coach Raemon Sluiter de baan op. ,,We waren het er beiden over eens dat het niet heel erg best was. Hij zei dat ik moest proberen erin te komen. En gelukkig lukte dat.”