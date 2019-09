Bertens treft Vekic ook in Peking

Bertens moest begin dit jaar in Brisbane in drie sets buigen voor Vekic. Ze kwam de Kroatische enkele weken later weer tegen in Sint-Petersburg, toen in de finale. Bertens won op het Russische hardcourt in twee sets en pakte zo haar achtste WTA-titel. Op het gravel in Madrid volgde enkele maanden later nummer negen.



Na de US Open werd Bertens in Zhengzhou en Osaka direct uitgeschakeld. Deze week won ze in Wuhan wel met de nodige moeite haar eerste partij, maar in de achtste finales verloor Bertens van Arina Sabalenka.



Bij winst op Vekic stuit Bertens in de tweede ronde op de winnares van het duel tussen de Française Caroline Garcia en Dajana Jastremska uit Oekraïne. Bianca Andreescu, de winnares van de US Open, maakt in Peking haar rentree. De Canadese tiener staat in de eerste ronde tegenover Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland.