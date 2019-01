Bertens verliest in achtste finale van Vekic

Samenvatting Van Gerwen soeverein naar derde wereldti­tel

9:31 Michael van Gerwen voorkwam vanavond dat het WK der verrassingen ook eindigde met een stunt. Want dat zou het zijn geweest als de nummer 1 van de wereldranglijst beentje was gelicht door Michael Smith in de finale. Van Gerwen gaf zijn snel opgebouwde voorsprong niet meer weg: 7-3.