Bertens verslaat nummer 1 van de wereld op WTA Finals

Door Rik Spekenbrink



Bertens was als reserve naar Shenzhen afgereisd en hoopte al nog in actie te kunnen komen voordat haar vakantie start. Dat nieuws kwam vanochtend, toen Osaka zich met een schouderblessure terugtrok. Bertens, de nummer 10 van dit jaar, zag zich ineens in de rode groep opgenomen van het best betalende tennistoernooi ooit voor vrouwen. En speelt zo voor de achtste week op rij een toernooi.



En ze mocht meteen aan de bak. Het was voor Bertens partij nummer 80 dit jaar in het enkelspel, en wat voor één. Met Ash Barty trof ze niet alleen de nummer 1 van de wereld, ook haar angstgegner. De Australische won alle vijf eerdere ontmoetingen, waarvan drie dit jaar. Vier keer wist Bertens er wel een driesetter van te maken, de laatste keer onlangs in Peking miste ze zelfs een matchpoint.



Omdat Barty bovendien al een wedstrijd had gespeeld en gewonnen in Shenzhen, was zij de favoriete voor het treffen. Met een zege zou ze zich verzekeren van een halvefinaleplaats, terwijl een nederlaag voor Bertens meteen zou betekenen dat het bij de groepsfase zou blijven.