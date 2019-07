Bertens vol vertrouwen: ‘Ik ben erg gegroeid’

,,Ze is een heel lastige klant en ze kan heel goed op gras spelen. Ze dubbelt goed, speelt veel naar voren en komt graag naar het net", zei Bertens over haar aanstaande tegenstandster.



De 33-jarige Strycova is de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel en in het enkelspel staat ze op de 54ste plek. ,,Je moet Strycova niet al te veel aan net willen zien, want dan doe je het niet goed. Zij snapt het spelletje heel goed", zei Sluiter, die blijft benadrukken dat Bertens een aanvallende speelstijl moet hanteren. ,,Je moet de weg naar voren vinden, want uiteindelijk gaat die de weg naar succes zo groot mogelijk maken. Het defensieve spel kan je back-up zijn, maar niet je speelplan."