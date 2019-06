Bertens wel onderuit in halve finale dubbel

Dat Bertens mogelijk last had van enige vermoeidheid was niet vreemd. Afgezien van de twee partijen op zaterdag kwam ze vrijdag al drie keer in actie. Eerst moest een onderbroken partij tegen Arantxa Rus worden afgemaakt, daarna kwam de kwartfinale tegen Natalja Vichljantseva aan de orde, vervolgens won ze nog de kwartfinale in het dubbel.