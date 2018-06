Bertens wordt ondanks zege niet vrolijk van gras

Kiki Bertens behaalde voor het eerst sinds lange tijd een overwinning op gras. In de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen versloeg de Nederlandse tennisster de Russische Natalia Vichljantseva in drie sets: 5-7, 6-3, 7-6 (5).

,,Mijn niveau was vrij behoorlijk en ik ben de gehele wedstrijd vrij stabiel gebleven. Maar ik ga niet van gras houden'', zei Bertens na afloop op het Autotron.

Lees ook Bertens na thriller naar tweede ronde in Rosmalen Lees meer

De gravelspecialiste, die anderhalve week terug op Roland Garros strandde in de derde ronde, probeerde zich op het centercourt in Rosmalen af te sluiten voor het publiek. ,,Ik zei: het is gras, verwacht niet te veel van jezelf. Maar dat is toch lastig. Je hoort echt alle geluiden. Het is mooi om te zien hoe iedereen meeleeft, maar soms ook vervelend.''

Bertens liet zich dinsdag één keer gaan en riep richting de mensen in het publiek: ,,Kunnen jullie allemaal jullie mond houden? Alsjeblieft, dankjewel.'' Verder bleef de pupil van coach Raemon Sluiter vrij kalm. Daarin heeft ze naar eigen zeggen behoorlijke stappen gemaakt. ,,Tot 5-4 in de derde set ben ik rustig gebleven. Vorig jaar had ik me waarschijnlijk al vanaf de eerste game lopen ergeren.''

De 26-jarige Wateringse gaf in interviews al vaker aan dat ze liever op een bijbaan voor weinig mensen speelt, dan voor een vol centercourt. In eigen land is de druk voor Bertens nog net wat groter. Als voorbeeld van wat mensen vanaf de zijkant roepen, noemde ze dinsdag de opmerking ,,ze mist 'm weer'' bij een eerste service die mislukte.