Bertens zeer overtuigend naar kwartfinale Madrid

In de eerste set gaf de als zevende geplaatste Bertens slechts één game weg. Ze liep in rap tempo uit naar 4-0 en zorgde al snel voor wanhoop bij Sevastova, die zich geen raad wist met het spel van de gevarieerd spelende Bertens.

Sevastova wist in de tweede set iets beter partij te bieden, maar spannend werd het geen moment. De partij duurde net geen uur. De 27-jarige Bertens verloor maar twee punten op haar eerste opslag en gunde Sevastova, vorig jaar halvefinaliste op de US Open, geen enkel breakpoint. Zelf verzilverde de Nederlanse acht kansen op een break.

De twee stonden voor de derde keer tegenover elkaar en ook de twee voorgaande duels vonden op het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad plaats. In 2017 won Sevastova met 6-3 en 6-3 en een jaar later zegevierde Bertens met 6-1 en 6-4.

In de kwartfinale treft Bertens nu de winnaar van het duel tussen Caroline Garcia en Petra Kvitova . Vorig jaar bereikte Bertens de finale van het toernooi, waarin ze in een drie uur durend gevecht verloor van Kvitova.

Het heeft er alle schijn van dat Bertens in vorm raakt voor Roland Garros, dat over 2,5 week aanvangt. In Madrid verloor ze in drie partijen nog geen set en pas vijftien games in totaal.