Bertens zegt sorry tegen publiek en pers: ‘Emoties namen de overhand’

Schuurs verscheen wel op de persconferentie en baalde van de gang van zaken. ,,Achteraf had ik echt de microfoon willen pakken om de mensen te bedanken", aldus Schuurs. ,,Hopelijk kunnen we dat de volgende keer rechtzetten en dan na een overwinning."



Bertens probeert haar gedachten de komende dagen te verzetten in Rusland. ,,Onderweg naar mooie herinneringen", schreef ze bij een afbeelding van de trofee die ze vorig jaar in Sint-Petersburg veroverde.



De titelhoudster heeft in de eerste ronde een bye en komt pas woensdag of donderdag in actie.