Bertens zet zegereeks voort met knappe winst op Sjarapova

In de tweede set las Bertens de wedstrijd beter. Ze kreeg tussen de sets een peptalk van coach Raemon Sluiter en stond met nieuw elan op de baan. Bij vlagen speelde Bertens, die vooral uitstekend serveerde, weer als gisteren tegen Wozniacki en in mum van tijd stond het 3-0.



Die voorsprong gaf ze niet meer uit handen. Sterker, ze brak Sjarapova op 4-1 nogmaals en liep simpel uit naar 6-2. In de derde en beslissende set volstonden twee breaks - in de derde én vijfde game, waarna Bertens in achtste game werd teruggebroken. Bertens trok de partij vervolgens overtuigend naar zich toe door Sjarapova in de negende en laatste game weer te breken (6-3).