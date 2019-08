Bertens zoekt in New York naar topvorm: ‘Ook ik kan US Open winnen’

Door Rik Spekenbrink



Anderhalf uur na haar training met Garbiñe Muguruza heeft Kiki Bertens haar goede gemoed weer gevonden. Op een trainingsbaan pal naast het Arthur Ashe Stadium verloor ze het oefensetje van de Spaanse, maar ze beseft dat winnen niet het doel is van een training. ,,Voor Raemon (coach Sluiter, red.) zijn dit juist de meest waardevolle sessies. We zijn afgelopen tijd veel bezig met aanvallen, naar het net gaan, doorslaan. Ik kan wel alle ballen in houden, wachten op haar misser en dan zo’n setje winnen, maar dan heb ik niet de juiste dingen getraind.”

Lees ook Complete loting US Open Lees meer

Quote Als ik goed speel kan ik van iedereen winnen. Kiki Bertens Het was kids day, vandaag op Flushing Meadows. Oftewel: chaos op het park. Wat dat betreft een goede voorbereiding voor Bertens op haar eersterondepartij, dinsdagavond tegen de Spaanse qualifier Paula Badosa. Want in New York is het nooit rustig. ,,Dit is voor mij van de vier grand slams de moeilijkste. Ik hoor alles op de baan, ben snel afgeleid. En als je ziet wat er hier allemaal gaande is tijdens een wedstrijd, hoeveel lawaai er is, dan is dat voor mij echt een challenge.”

Bertens verkeert sinds haar vroege uitschakeling op Wimbledon niet topvorm. In Palermo haalde ze de finale, maar speelde ze niet goed. In Toronto en Cincinnati verloor ze na spannende driesetters vroeg in het toernooi. Geen reden tot zorg voor Bertens. ,,Die laatste partijen verlies ik van de latere finalist en kwartfinalist. Zonder super te spelen was ik dicht bij de winst, als 1 of 2 punten mijn kant op vallen, kan ik winnen. Dat zegt dat mijn basisniveau omhoog is gegaan. Ik heb afgelopen weken heel veel trainingsuren gemaakt en hoop dat het niveau hier steeds beter wordt.”

Volledig scherm Kiki Bertens-kaartjes. © USA TODAY Sports

Gevraagd naar de favorieten voor de laatste grand slam van het jaar komt Bertens met de namen Naomi Osaka, Ashleigh Barty en Simona Halep. Kan zij het toernooi winnen? ,,Eh, ja, dat kan zeker”, zegt ze. ,,Als ik in het toernooi groei en het vertrouwen per wedstrijd toeneemt. Als ik goed speel kan ik van iedereen winnen. Dat niveau is er nog niet, maar kan op elk moment ineens komen.”

Volledig scherm Raemon Sluiter, de coach van Kiki Bertens. © AFP

Bertens oogt opnieuw ontspannen en zegt zich al het hele jaar goed te vallen, naast de baan. Daarop was dat afgelopen weken niet altijd het geval, geeft ze toe. Vooral in Palermo, het graveltoernooi dat ze na een vakantie na Wimbledon speelde, kon ze de rust op de baan niet vinden. ,,De omstandigheden daar waren zwaar. Ik moest elke avond laat spelen, de banen waren slecht, het was redelijk slecht geregeld allemaal. Dingen die je weet, maar ik kon het niet handelen om rustig te blijven en mijn ding te doen. Ik zei elke dag: morgen moet het beter. Maar het lukte me gewoon niet om me niet te ergeren aan allerlei dingen.” Bertens haalde de finale, die ze verloor. ,,Toch wat punten verdiend. Maar zelfs als ik het toernooi had gewonnen, was ik er niet tevreden over geweest.”

Volledig scherm Kiki Bertens. © USA TODAY Sports