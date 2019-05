Bertens zonder te spelen naar halve finale in Rome

Zandvoort Max, Max en nog meer Max bij Jumbo Racedagen

11:34 Op de grand prix in Zandvoort moet u nog een jaar wachten, maar ook dit weekend komt Max Verstappen al in actie op het duinencircuit. De Limburger is de hoofdattractie van de vierde editie van de Jumbo Racedagen, naast nog heel veel moois.