Beschonken Nastase in een paar uur tijd twee keer opgepakt

Eredivisie ver weg voor OZ&PC

22:09 WORMERVEER - De waterpoloërs van OZ&PC zijn ver verwijderd van een plek in de eredivisie. In het eerste promotieduel bij De Ham ging de Oldenzaalse formatie kansloos onderuit: 17-7. Zaterdagavond is het tweede duel in Oldenzaal, aanvang 19.00 uur in zwembad Vondersweijde .