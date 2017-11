Besiktas op rand van knock-outfase na remise tegen Monaco

Monaco kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong door Rony Lopes. Kort na de rust maakte Cenk Tosun uit een strafschop gelijk. Babel speelde de hele wedstrijd bij Besiktas, Jeremain Lens bleef negentig minuten op de bank.



Na het schitterende seizoen vorig jaar in de Champions League moet Monaco vrezen dat het avontuur dit seizoen al in de groepsfase strandt. Vanavond komen de twee andere ploegen in Groep G, Leipzig en Porto, nog in actie. Monaco, dat nu twee punten heeft uit twee duels, moet hopen op een remise bij het andere duel, zodat de Duitsers en Portugezen - nu met respectievelijk vier en drie punten - op schootsafstand blijven.