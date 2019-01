Besiktas presenteert Isimat, Chelsea twijfelt tussen twee topspitsen

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

FC Utrecht aast op Dortmund-talent voor beloftenelftal

FC Utrecht wil de Zuid-Afrikaan Tashreeq Matthews (18) overnemen van Borussia Dortmund. Als de deal wordt afgerond, komt Matthews op huurbasis over met een optie tot koop. Hij sluit dan aan bij het beloftenelftal van FC Utrecht. Borussia Dortmund nam Matthews in november over van Ajax Cape Town, maar speelde nog geen minuut voor de hoofdmacht. De Zuid-Afrikaanse jeugdinternational heeft wel in de UEFA Youth League minuten gemaakt voor de club. Lees hier meer.

Besiktas heeft Isimat definitief binnen

De overgang van Nicolas Isimat-Mirin van PSV naar Besiktas is afgerond. Dat heeft de Turkse topclub zojuist via de officiële kanalen naar buiten gebracht. Tot wanneer de Franse verdediger heeft getekend bij Besiktas, maakte de club niet bekend. Isimat speelde vierenhalf jaar bij PSV. Hij kwam in de zomer van 2014 op huurbasis over van AS Monaco en werd een jaar later gekocht door de Eindhovenaren. De voorstopper speelde 93 duels in de eredivisie en werd drie keer kampioen en won tweemaal de Johan Cruijff-schaal. Zijn contract liep deze zomer af.

Rik Elfrink on Twitter Nicolas Isimat-Mirin is ook met Besiktas tot een akkoord gekomen. De transfer vanuit #PSV is voltooid. Hij wordt onder meer ploeggenoot van oud-PSV'er Atiba Hutchinson (34), die een aantal succesvolle jaren in Turkije kende.

Beşiktaş JK on Twitter Beşiktaş'a Hoş Geldin Nicolas Isimat-Mirin https://t.co/UQQdO3k6CY #Beşiktaş

Liverpool tast mogelijk diep in de buidel voor Turkse tiener

Liverpool is bereid liefst 30 miljoen neer te tellen voor de 19-jarige Abdulkadir Omur. De Turkse middenvelder van Trabzonspor maakte indruk in 2018 en The Reds willen hem deze transferperiode nog vastleggen, zo meldt The Sunday Express. Omur zou bij een deal het seizoen in Trabzon afmaken en in de zomer de oversteek naar Engeland maken.

Volledig scherm Abdulkadir Omur. © Getty Images

Chelsea twijfelt tussen Cavani en Higuaín

Volledig scherm Edinson Cavani © AP Dat Chelsea deze transferperiode de aanval nog gaat versterken, is behoorlijk zeker, zo weten de Engelse media. De bekritiseerde spits Alvaro Morata gaat vertrekken. Hij staat in de belangstelling van Sevilla, maar zou ook kunnen worden betrokken in ruildeal met Gonzalo Higuaín van AC Milan. Dit meldt The Sun. Volgens The Daily Express overweegt Chelsea echter ook een bod uit te brengen op Edinson Cavani (31) van liefst 55 miljoen euro.

Cambuur contracteert ‘ontevreden‘ middenvelder

Het ongelukkige huwelijk tussen Kevin Jansen en NEC is ten einde. De middenvelder (26), die eind november werd verbannen naar Jong NEC, stapt per direct over naar competitiegenoot SC Cambuur.



Na het duel tegen RKC (1-0 verlies) liet hij in De Gelderlander weten dat hij niet tevreden was met zijn situatie bij NEC. Daarop verbande trainer Jack de Gier hem naar Jong NEC. De middenvelder had bij NEC nog een contract tot de zomer van 2019. Het is niet bekend of Cambuur een transfersom heeft betaald.

SC Cambuur on Twitter TRANSFER | SC #Cambuur versterkt zich per direct met Kevin Jansen (26). De middenvelder komt over van N.E.C. en heeft een contract getekend voor de rest van dit seizoen. Welkom bij onze mooie club Kevin!

Mourinho heeft geen zin in Benfica

Volledig scherm José Mourinho. © Getty Images José Mourinho had per direct weer aan de slag gekund na zijn ontslag bij Manchester United. De Portugese trainer kreeg een aanbod van Benfica, maar daar had Mourinho geen zin in. De Portugese krant Record meldt dat Mourinho tijdens zijn vakantie een aanbod kreeg van de Europese subtopper om meteen trainer te worden van de club. Benfica ontsloeg vorige week Rui Vitoria en hoopte op een grote naam als zijn opvolger. Mourinho was daar de ideale kandidaat voor, maar hij heeft aangegeven geen interesse te hebben. Mourinho is wel een oude bekende van de club. Sterker nog: hij begon zijn trainerscarrière bij de club uit Lissabon. Na drie maanden stopte hij destijds al omdat hij er met Benfica niet uitkwam tijdens contractonderhandelingen.

Fenerbahçe vangt bot bij Liverpool

Volledig scherm Adam Lallana krijgt instructies van Jürgen Klopp. © REUTERS In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller heeft Fenerbahçe de eerste naam van het lijst moeten schrappen. De Turkse grootmacht wilde zich deze winter graag versterken met Adam Lallana, maar zijn werkgever Liverpool wenst niet mee te werken aan een overgang. Manager Jürgen Klopp denkt zijn complete selectie nodig te hebben in de titelrace met ManCity en Tottenham Hotspur, onder wie dus ook de Engelse international Lallana die bij Liverpool geen basisplaats heeft.

Elia keert terug naar Italië

Eljero Elia staat mogelijk voor een terugkeer naar Italië. De 31-jarige aanvaller van Istanbul Basaksehir, die zeven jaar geleden één seizoen actief was bij Juventus, staat in de belangstelling van Udinese, de huidige nummer vijftien van de Serie A. Dat melden bronnen in Italië en Turkije. Elia, die onder meer ook speelde bij Feyenoord en HSV, kent een matig seizoen in Turkije. De dertigvoudig international speelde pas acht duels, waarvan vier als invaller. Bij Udinese zou Elia ploeggenoot worden van Bram Nuytinck en Hidde ter Avest.

Volledig scherm Eljero Elia. © Getty Images