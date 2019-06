Beslissing BinckBank Tour valt opnieuw in Geraardsbergen

Ook rit vijf is zeer lastig, met drie lokale ronden over veel hoogtemeters in en rond Houffalize. Eerder was de 8,5 kilometer lange tijdrit in het centrum van Den Haag al bekendgemaakt. Die vindt plaats op de voorlaatste dag, zaterdag 17 augustus.



De wildcards gaan naar Roompot-Charles, Sport Vlaanderen en Total-Direct Energie. Bij de laatstgenoemde ploeg zal Niki Terpstra deelnemen.



De BinckBanck Tour begint op 12 augustus in Beveren en finisht op 18 augustus in Geraardsbergen.