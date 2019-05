Beslissingswedstrijden vervallen: Borhave blijft in eredivsie

Borhave zou zaterdagavond het tweeluik tegen Volendam beginnen. Eerst uit, volgende week zaterdag thuis. De winnaar van die twee wedstrijden is zeker van een plek in de eredivisie. Borhave was tot de twee beslissingswedstrijden veroordeeld na het verlies afgelopen zaterdag tegen DSVD.

Vrijdag maakte Dalfsen bekend alsnog uit de eredivisie te stappen, de club heeft de stekker eruit getrokken. De club stelt dat ‘alle inspanningen van de afgelopen weken niet hebben geleid tot een team waarmee volwaardig meegespeeld kan worden in de hoogste divisie’. ,,En dan kiezen we er niet voor een team op te offeren om koste wat het kost op het hoogste niveau te spelen”, vertelt voorzitter Hans Muscus.

De handbalsters van Dalfsen eindigden dit seizoen als vierde in de eredivisie. Het duel van afgelopen weekend was voor Dalfsen de laatste wedstrijd onder de vlag van de Stichting Tophandbal Dalfsen. Vrijwel alle speelsters verlaten de club na dit seizoen, nu de stichting wordt opgeheven. Dalfsen was tussen 2011 en 2018 toonaangevend in de eredivisie, met een bekerkast vol prijzen. Breedtesportvereniging SV Dalfsen neemt nu het stokje over.