Besluit over WK wielrennen valt vermoedelijk pas eind juni

Buitenland lonkt voor FC Twen­te-speel­ster Renate Jansen, maar niet nu in crisistijd

7:17 ENSCHEDE - Terwijl de meeste internationals schitteren bij de mooiste clubs van Europa, blijft Renate Jansen FC Twente al jaren trouw. Ook nu heeft de aanvaller, die in 2017 met Oranje Europees kampioen werd, weer bijgetekend in Enschede. „Het gras bij de buren is niet altijd groener.”