Beste streetskateboarders naar Enschede voor strijd om nationale titel

Max Verstappen tegen Mercedes: ‘Je moet nederlaag accepteren, hoeveel pijn het ook doet’

Max Verstappen hield zich gisteren naar eigen zeggen niet bezig met een mogelijke beroepszaak van Mercedes. De Duitse renstal kondigde na de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi aan dat het overweegt in beroep te gaan tegen de beslissingen van de stewards, maar trok dat besluit donderdagmorgen alsnog in, waardoor Verstappen nu ook definitief wereldkampioen is.

11:26