Beste Tukker in Ster van Zwolle Lars Loohuis: ‘Heel de koers waren er valpartijen door de nervositeit in het peloton’

Lars Loohuis overleefde zaterdag ‘ontzettend veel valpartijen’ in een zenuwachtige Ster van Zwolle. Met een dertiende plaats eindigde de 22-jarige renner uit Harbrinkhoek als beste regionale coureur in de traditionele openingsklassieker van het Nederlandse wielerwegseizoen. „De kop is er af en ik heb het overleefd”, sprak hij na afloop met een zuinig glimlachje op z’n gezicht.

De start van het nieuwe wielerseizoen op Nederlandse bodem verliep eigenlijk zoals wel verwacht was. Als openingskoers van het jaar is de Ster van Zwolle vaak een koers waarin spanning en zenuwen een grote rol spelen. Zag zaterdag ook Lars Loohuis uit Harbrinkhoek, alweer bezig aan zijn vierde jaar in het shirt van de continentale formatie ABLOC. „D’r waren vandaag ontzettend veel valpartijen, zelfs in de neutralisatie (als het peloton in een rustig tempo rijdt in afwachting van het startsignaal, red.) gingen ze al onderuit. Daarna werd het eigenlijk alleen maar erger, overal waren er valpartijen.”

Quote Iedereen die hier vandaag start, denkt dat-ie kan winnen. Ze denken allemaal dat ze heel goed getraind hebben, dat ze de winter erg goed zijn doorgeko­men Lars Loohuis

Loohuis weet de reden wel, geeft hij na afloop van de 180 kilometer door en rondom de provinciale hoofstad aan. „Iedereen die hier vandaag start, denkt dat-ie kan winnen. Ze denken allemaal dat ze heel goed getraind hebben, dat ze de winter erg goed zijn doorgekomen. Maar als het in de Ster waait, zoals het vandaag deed, dan komen de sterken naar boven. En dan heb ik het nog niet eens over clubrenners die zich eerst in gaten kwakken, om vervolgens weer uit te moeten sturen. Dat is niet zo handig en ook nog eens gevaarlijk.”

Met z’n tweetjes in de minderheid

De Harbinkhoeker zag het allemaal gebeuren. Net zoals hij op de dijken, waar eveneens traditioneel de koers veelal ontploft, een groep zag wegrijden. Met daarin vertegenwoordigd renners van de grote ploegen als Volker-Wessels, de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en de debuterende formatie Tour de Tietema-Unibet. ABLOC was in de minderheid, met slechts twee renners: Loohuis en de Let Martin Pluto. Te weinig om een stempel op het koersverloop te kunnen drukken, aldus Loohuis. „We waren met z’n tweetjes in een groep van vijftien, waarin die andere ploegen steeds aanvielen en demarrages plaatsten. Die moesten wij wel steeds pareren, anders reed een groepje weg.”

Volledig scherm Lars Loohuis was zaterdag in de Ster van Zwolle de beste regionale deelnemer. De Harbrinkhoeker van de formatie ABLOC eindigde als dertiende. © Orange Pictures

Met ook nog eens tweevoudig Ster-winnaar Coen Vermeltfoort in de kopgroep, waren de kansen voor Loohuis op een heel goede uitslag niet al te groot. „Toch ben ik wel tevreden over vandaag. Ik merk dat ik ten opzichte van vorig seizoen ben gegroeid. De kop is er af, nu is het zaak lekker door te werken naar de volgende koers. Ik wil me focussen op het rijden van uitslagen en hopelijk gaat het me lukken er eens bovenuit te steken. Ik ben er wel klaar voor.”

Minuut stilte

De 62ste van de editie van de Ster van Zwolle werd gewonnen door titelverdediger Coen Vermeltfoort. De voormalig profrenner, uitkomend voor de formatie Volker-Wessels, was voor een derde maal de coureur die als eerste over de streep kwam. Vermeltfoort versloeg in de eindsprint Martijn Budding (TDT-Unibet) en Loe van Belle (Jumbo-Visma Developmentteam). Bij de start in het centrum van Zwolle werd een minuut stilte gehouden voor het overlijden van oud-organisator Jan van Ommen. De gezondheidsproblemen van ‘Mister Ster van Zwolle’ waren vorig jaar de reden dat de openingsklassieker van het Nederlandse wielerseizoen werd afgelast. Niet veel later overleed Van Ommen op 74-jarige leeftijd.