Betsema blijft Worst voor en maakt favorietenstatus waar in Sint-Niklaas

Bij afwezigheid van Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand waren alle ogen gericht op Betsema. De Texelse beleefde geen goede start, maar in het kleine deelnemersveld kon ze zonder problemen opschuiven en pakte ze al in de tweede ronde de leiding. Alleen Cant en Worst konden haar enigszins volgen in de achtste en laatste Ethias Cross.



Betsema, die deze maand al zegevierde in Middelkerke en Eeklo, was op het harde zand in haar element. Cant haakte in de vierde ronde af waardoor alleen Worst nog een zege van Betsema kon voorkomen. Met een voorsprong van negen seconden begon Betsema aan de slotronde. In de laatste ronde maakte ze geen fout en bezorgde ze haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal de twintigste tv-overwinning van het seizoen. Worst finishte op gepaste afstand als tweede, Cant werd derde na een duel met Fem van Empel. Laatstgenoemde had in de voorlaatste ronde nog zicht op een podiumplek, maar na een fietswissel sloeg de ervaren Cant haar slag. De Belgisch kampioene won vorig jaar nog in Sint-Niklaas.