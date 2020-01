Betsema niet naar WK Veldrijden, bondscoach wil rust rond ploeg

Bijna een jaar lang stond Betsema op non-actief als gevolg van een positieve dopingtest. Er werd een anabool aangetroffen in haar urine, maar de UCI liet maandenlang in het midden om welk middel het precies ging. Haar zaak lag stil, tot een paar weken geleden. Betsema voerde, gesteund door dopingexpert Douwe de Boer, met succes aan dat de positieve test was veroorzaakt door een vervuild voedingssupplement van een Belgische apotheek. De zes maanden schorsing die de UCI uit sprak had toen al uitgezeten: ze mocht per direct weer crossen.

Betsema maakte afgelopen zaterdag haar comeback in de Kasteelcross in Zonnebeke. De bezetting van die cross was niet om over naar huis te schrijven, maar Betsema’s tweede plaats was desondanks opvallend. Genoeg voor het WK is het echter niet. Na overleg met bondscoach De Knegt en de KNWU is besloten om Betsema niet te selecteren. De Knegt wil rust rond het team. Hij vreest dat de selectie van Betsema en eventuele vragen rond haar dopingzaak de aanloop naar het WK kunnen overschaduwen. Betsema zegt de keuze van De Knegt te begrijpen. ,,Ik respecteer de keuze aangezien de Nederlandse dames hebben zich al het hele seizoen bewezen.”