Betsema verlengt contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Omdat ze kon aantonen dat deze door een vervuild voedingssupplement in haar lichaam waren gekomen bleef de straf van de internationale wielrenunie UCI beperkt tot een schorsing van een half jaar. Betsema keerde in januari terug in het veld.

Ze is blij met haar nieuwe contract. ,,Het wederzijds vertrouwen is enorm", legt Betsema uit. ,,Het team is mij blijven steunen in de moeilijke periode die ik achter de rug heb, en ik heb die steun echt wel als bijzonder ervaren. Ik voel me hier ook heel erg op mijn plek. Dat geeft rust."



Naast Betsema tekende ook Belgisch kampioen veldrijden Laurens Sweeck bij tot eind 2022.