Betsema viert dertiende veldritzege in Middelkerke

Denise Betsema heeft de laatste wedstrijd van de Superprestige gewonnen. De veldrijdster uit Nederland was de sterkste in Middelkerke. Haar landgenote Ceylin Alvarado kwam als tweede over de finish. Betsema vierde haar dertiende zege van het seizoen.