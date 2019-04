Bettiol wint Ronde van Vlaanderen na knappe solo

Het was Bettiols eerste overwinning als beroepsrenner. ,,Ik geloof het niet, mijn eerste zege en dan hier’', sprak hij vol ongeloof bij tv-zender Sporza. ,,Ik weet niet hoe dit mogelijk is.’’ Achter hem passeerde de Deen Kasper Asgreen als tweede de finish, voor de Noor Alexander Kristoff. Mathieu van der Poel ging kort voor de tweede doorkomst op de Oude Kwaremont onderuit. De Nederlander, een van de favorieten, moest in achtervolging en sprintte toch nog naar de vierde plaats. Niki Terpstra, vorig jaar winnaar, kwam vroeg in de wedstrijd hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het was dus al met al niet de dag van de Nederlanders. De val van Terpstra bracht een siddering bij de volgers teweeg. De 34-jarige Nederlander bleef aanvankelijk roerloos op het asfalt liggen en had veel medische verzorging nodig. Terpstra was gelukkig bij kennis, en kon lijf en leden bewegen toen hij op een brancard werd gehesen om naar het ziekenhuis gebracht te worden. Niet veel later liet hij via Instagram weten ‘terug te komen’, hoewel dat nog niet bij Parijs-Roubaix over een week zal zijn.



De val van Van der Poel zag er eerder knullig dan ernstig uit. De Nederlandse kopman van Corendon-Circus stuurde naar de kant toen hij een lekke band had, en sloeg daarbij over de kop. Hij had een twintigtal kilometers nodig om zich terug te knokken naar de kop van de wedstrijd, en maakte daarbij ook indruk. Maar op het moment dat Bettiol vertrok tijdens de laatste passage van de Oude Kwaremont, kon Van der Poel net als alle andere favorieten niet mee.



Daarna wachtte nog de afsluitende Paterberg, maar de samenwerking bij het uitgedunde groepje topfavorieten was niet geweldig. Om beurten werd er gedemarreerd, zonder dat ze daadwerkelijk dichter bij de dapper malende Bettiol kwamen. De Italiaan hield op de finish 14 seconden voorsprong over.