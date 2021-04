Beuningse triatlete Klamer in favorietenrol Arena Games Rotterdam

Met Rachel Klamer zondag aan de start in Rotterdam heeft de Super League Triathlon Arena Games een van de topfavorieten in huis. De olympisch triatlete uit Beuningen is een van de negen Nederlandse atleten die in actie komt.

In de Super League Arena Games (Powered by Zwift) nemen ‘s werelds beste triatleten het tegen elkaar op in een mix van real life en virtual racen. In Zwemcentrum Rotterdam zwemmen de atleten in het olympisch bad, fietsen op hometrainers en lopen op loopbanden langs de kant.

600.000 kijkers

Het nieuwe format maakte vorig jaar een succesvol debuut in het bad van Sportbedrijf Rotterdam. De livestream bracht het evenement naar ruim 600.000 kijkers van over de hele wereld. Ook dit jaar is het evenement gratis digitaal te volgen en vindt er geen ticketverkoop plaats.

In Londen vond vorige maand de aftrap plaats van deze serie indoortriatlons. Klamer eindigde in de Britse hoofdstad met een vierde plaats net naast het podium. De wedstrijd in het Queen Elizabeth Olympic Park werd gewonnen door Beth Potter, voor Lucy Charles en Sophie Coldwell. Winnares Potter is ook in Rotterdam van de partij.

Drie heats

De deelnemers moeten drie keer 200 meter zwemmen, 4 kilometer op Zwift fietsen en 1 kilometer op een loopband hardlopen. Per heat verandert de volgorde van onderdelen. Alle punten (tien punten voor de eerste atleet op ieder onderdeel en één voor de tiende) bij elkaar opgeteld geven het eindklassement aan.