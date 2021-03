Beuningse triatlete Klamer net naast podium bijzondere race in Londen

Samenvatting Turkije kleineert in Málaga ook Haaland en co

27 maart Turkije heeft ook de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie overtuigend gewonnen. Na de 4-2 zege op Oranje won het team van bondscoach Şenol Güneş vanavond in Estadio La Rosaleda in Málaga met 0-3 van Noorwegen. Deze keer was Burak Yilmaz niet de uitblinker, maar waren het Ozan Tufan (twee goals) en Çağlar Söyüncü die voor de Turkse zege zorgden.