Bewakingsbeelden tonen hoe Egan Bernal op volle snelheid tegen stilstaande bus botste

De Colombiaanse wielrenner, Tourwinnaar in 2019, brak elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. Bernal zei ook dat hij een tand verloor bij het ongeval en twee geperforeerde longen had.

Bernal mocht zondag, na net geen twee weken, het ziekenhuis verlaten. ,,Het feit dat ik nog in leven ben, voelt voor mij als een wedergeboorte”, vertelde hij in een videoboodschap. ,,Het ene moment bereid je je voor op de Tour de France, geef je het volle pond in een training voor de tijdrit en een seconde later vecht je voor je leven.”