Bewoners The Westin leveren kritiek en krijgen hun zin: deelnemers Australian Open in ander hotel

De deelnemers zouden in eerste instantie onder meer in het luxe hotel The Westin verblijven. Eigenaren van appartementen in dat hotel waren daar niet blij mee, mede uit angst voor hun gezondheid, en dreigden naar de rechter te stappen. ,,Niemand heeft ons verteld dat dit een mandaat is van een overheidsinstantie om een ​​gedeeltelijk woonhotel in een quarantainehotel te veranderen", zei advocaat Graeme Efron. De organisatie van de Australian Open meldde een dag later dat een vervangend hotel is gevonden. ,,De gezondheid en veiligheid van iedereen heeft onze topprioriteit.”