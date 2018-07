Bezuinigingen bij FC Twente Vrouwen, Darri toont weinig berouw

God's plan

Maar eerst naar Almelo, waar Brahim Darri dinsdagavond via Instagram heeft gereageerd op het feit dat hij niet langer welkom is bij Heracles Almelo. De aanvaller is weggestuurd van het trainingskamp in Billerbeck en laat eenmaal thuis weten dat het 'god's plan' is. De dagen bij Heracles lijken geteld voor de in Amersfoort geboren Darri.

Volledig scherm Darri reageert bijzonder op de commotie die is ontstaan rond zijn persoon. Hij zou teveel bezig zijn met een transfer. © Instagram Darri

Likje verf

In de Grolsch Veste hebben supporters van FC Twente zich de afgelopen dagen in het zweet hebben gewerkt om de trappen van Vak-P te voorzien van een likje verf. De fanatieke aanhang heeft de verschillende doorgangen tussen de vakken voorzien van rode verf. 'Red is the color', luidt de toepasselijke tekst bij de foto's.

🔴 Red is the color! 😍 Onze trots, onze supporters 💪 Afgelopen weekend kleurden de Ultras Vak P weer rood 👊 Supporters en @pure_energie bedankt! Een foto die is geplaatst door null (@fctwente) op 17 Jul 2018 om 4:28 PDT

Babyboom

Het lijkt zo langzamerhand een wekelijks terugkomend fenomeen. Voetballers die vader worden of zijn geworden. Dit keer is Wout Weghorst de hoofdpersoon. Na zijn transfer naar Vfl Wolfsburg wacht voor de spits uit Borne binnenkort nog meer geluk. Via Instagram laat Weghorst namelijk weten dat hij over vijf weken vader hoopt te worden. In Wolfsburg zijn ze vastberaden. 'Es wird ein Wolfsburger', valt tussen de reacties te lezen.

5 weeks to go🤭🍼❤️ #team #happybaby #thanksgod🙏 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Jul 2018 om 0:11 PDT

Buikschuiver

Wonden hield ze er niet aan over, maar erg aangenaam moet de val van Rachel Klamer ook niet geweest zijn. De triatlete maakte in Hamburg een pijnlijke buikschuiver over het asfalt. Na afloop liet ze weten 'alleen overal spierpijn te hebben.' Met enkel wat beschadigingen aan de nieuwe fiets klom Klamer desondanks naar de tweede plek op de WK-ranglijst.

About yesterday.. 👀‼️🔙🔛 @shimanobenelux @kogabikes #havoline 🎥 @worldtriathlon / triathlonlive.tv Een foto die is geplaatst door null (@rachelklamer) op 15 Jul 2018 om 8:15 PDT

FC Twente Vrouwen

Dat FC Twente niet heel veel geld te besteden heeft lijkt ook het vrouwenelftal van de club uit Enschede te ondervinden. Daar worden de wasjes tegenwoordig duurzaam gedroogd in de buitenlucht. Joop Visscher, die onderdeel uitmaakt van de staf bij FC Twente Vrouwen, lijkt goed te beseffen hoe de vlag erbij hangt in Enschede: 'De club kan de centjes goed gebruiken toch? Wie bint zuunig.'

Behind the scenes

Om een videocamera ook eens van een andere kant te bekijken, besloten Reuven Niemeijer en Lerin Duarte tijdens de Open Dag van Heracles eens zelf de beelden te schieten. Terwijl de spelers van Heracles zich opwarmden voor de oefenwedstrijd tegen Jong Ajax, legde het tweetal een aantal ploeggenoten vast op beeld. Volgend jaar een contract bij FoxSports als cameraman?