Bianca Andreescu heeft behoefte aan mentale rust en slaat Australian Open over

Andreescu won in 2019 verrassend de US Open, maar kon daarna op de grandslamtoernooien deels door blessureleed niet opnieuw excelleren. Ze verbleef eerder dit jaar meerdere weken in quarantaine en dat heeft haar naar eigen zeggen in alle opzichten flink aangegrepen. Ook de opname van haar oma op de afdeling intensieve zorg vanwege een coronabesmetting heeft haar in mentaal opzicht hard geraakt. ,,Mede daardoor was ik op de tennisbaan totaal mezelf niet. Ik wil mezelf nu extra tijd geven om te resetten, om te herstellen en om mezelf te ontwikkelen.”



