Bidon met ‘huiswerk’ betaalt zich uit bij gestopte strafschop in degradatiestrijd

Met videoOefenen op strafschoppen, energie steken in details? Ajax-trainer John Heitinga wilde er zondag in de Kuip niets van weten bij de penaltyserie in de finale van de TOTO KNVB beker tegen PSV. De Brabanders hielden de beker in Brabant en de Amsterdammers slikten vanaf elf meter een bittere pil. Ze hadden een voorbeeld kunnen nemen aan Everton-doelman Jordan Pickford.

Voorbereiding zit in de details. In de finale van de Europa Cup I tegen Benfica, op 25 mei 1988, hielp Hans van Breukelen PSV aan de Cup met de Grote Oren door toedoen van het legendarische briefje van Jan Reker, die eeot aantal strafschopnemers verwerkte in een boekje. Een dikke maand later was het destijds weer raak, toen Van Breukelen in de EK-finale van het Nederlands elftal tegen de Sovjet-Unie een pingel stopte van Igor Belanov. Mede daardoor werd Oranje Europees kampioen.

Everton-doelman Jordan Pickford had gisteren tijdens het Premier League-duel met Leicester City geen briefje in zijn zak, maar een bidon naast zijn doel met allerhande informatie over strafschopnemers. Daarop onder meer de mededeling dat Leicester-aanvaller James Maddison zijn strafschoppen in zestig procent van de gevallen rechtdoor schiet.

Het voorwerk van Pickford betaalde zich uit. Toen Maddison gisteravond inderdaad van elf meter mocht aanleggen, bleef Pickford staan. Mede daardoor sleepten The Toffees in het King Power Stadium een duur punt uit het vuur in de strijd tegen degradatie (2-2). ,,Ik heb gewoon mijn huiswerk gedaan. Vanmorgen wist ik al dat ik zou blijven staan als hij zou mogen aanleggen", zei Pickford na het degradatieduel.

Volledig scherm Jordan Pickford stopt de strafschop van James Maddison. Inzetje: de bidon. © Reuters