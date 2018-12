Big Ben is blij dat hij niet is gestopt met darten

Zeven weken geleden koos hij voor nieuwe, iets kortere pijlen en sindsdien gaat het crescendo. En dat zijn zoon Ben elf weken geleden werd geboren heeft hem ook nieuwe energie gegeven. Zijn niveau op het WK darts is nog niet geweldig, maar vechtlust heeft hem al bij de laatste zestien gebracht. Na zijn worsteling in de tweede ronde tegen de Canadees Jim Long (4-3, na een gemiste matchdart van Long) werd het donderdagavond tegen Toni Alcinas ook weer duwen en trekken. ,,Mijn dubbels zijn wel oké, maar het scoren is niet goed genoeg”, erkende Van de Pas na afloop van de met 4-2 gewonnen wedstrijd. ,,Maar ik maakte het mezelf weer moeilijk. Ik had met 3-0 voor moeten komen of later met 3-1, maar ik liet in totaal zeven setdarts onbenut.”



Alcinas kwam terug van 0-2 in sets tot 2-2 en leek erop en erover te gaan, maar Van de Pas toonde veerkracht. ,,Sinds ik die kleine heb, zeg ik steeds tegen mezelf dat ik het voor hem moet doen. Dat hielp tegen Long en dat hielp nu weer.



Morgenmiddag wacht de volgende tegenstander al, de Noord-Ier Brendan Dolan. ,,Hij is favoriet”, stelde Van de Pas. ,,Maar ook nu zal ik weer alles geven wat ik in me heb. Na dit jaar verwachtte ik niet veel van mezelf op het WK. Misschien dat het daardoor ook al en paar keer de goede kant opvalt. Ik voel niet veel druk.”