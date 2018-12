Big Ben nuchter na exit: ‘Toch een goed gevoel’

,,Op het einde kreeg ik nog kansen, maar in het begin heb ik het niet goed gedaan”, analyseerde de Tilburger na zijn verloren partij. Hij kwam met 3-0 in sets achter te staan, kwam terug tot 3-1 en kreeg kansen om er 3-2 van te maken. Maar het werd 4-1 voor Dolan. ,,Ik sta hier toch wel met een goed gevoel”, aldus Van de Pas.

,,De andere twee wedstrijden was ik best nerveus, nu niet. Misschien lag het daar aan. Ik weet dat ik veel beter kan. Met de nieuwe pijlen voel ik me fantastisch. Morgen lekker naar huis en over een paar dagen weer gooien. Als ik in het nieuwe jaar een tandje bij kan zetten, kan ik weer heel veel wedstrijden gaan winnen.”