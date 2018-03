Bij -8 graden in jacuzzi naar voetbal kijken

In een jacuzzi naar voetbal kijken: het is wel eerder gedaan. Zoals in december 2013 bij NAC. Maar bij de competitiewedstrijd tussen Hobro IK en FC Kopenhagen waren de omstandigheden wel extreem: -8 graden en sneeuw. In het hete bad zullen de drie Hobro-fans niets van de kou hebben gemerkt.