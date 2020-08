Bij debuut in Italiaans monument stuit Van der Poel weer op zijn vertrouwde rivaal

Door Marijn Abbenhuijs



Ongeveer een halfuur nadat Mathieu van der Poel woensdagavond naar de dertiende plek in Milaan - Turijn was gesprint, vond in Polen de weerzinwekkende valpartij van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen plaats. De gebeurtenis werd uiteraard ook besproken binnen Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel. ,,Wat er met Jakobsen is gebeurd, is iets heel ernstigs’’, zegt ploegleider Christoph Roodhooft. ,,We hebben er die avond uitgebreid over gesproken.’’