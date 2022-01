‘Bij een bubbel denkt de onaantastbare topvoetballer al snel aan champagne in Dubai’

De keeper met het laagste reddingpercentage van de eredivisie was nog nog maar net in Dubai, of hij zette op instagram een post, waarin hij poseerde naast een gehuurde sportauto die ook als decor zou kunnen dienen voor een pornofilm. Een vriend van mij herkende er een Lamborghini in. Los van de vraag of het nou zo verstandig is dat je dat moet showen, terwijl je bij PSV nog niet al te zelfverzekerd overkomt, was dat plaatje het sein dat de fine fleur van de voetballerij weer samen was gekomen in het Benidorm van nu. Wie de sociale kanalen van de heren - en niet te vergeten die van hun verliefde vriendinnen - in de kerstvakantie heeft gevolgd, kan het niet zijn ontgaan dat het er weer erg hip en trendy was in dat blijkbaar coronavrije paradijs op aarde.