‘Bij FC Twente denken ze na de winst op AZ alweer aan het linkerrijtje’

Zonderland met hoogste score naar finale Melbourne, Spelen blijven in beeld

10:32 Epke Zonderland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale aan de rekstok bij de wereldbeker in Melbourne. De 33-jarige Fries, die zich via de wereldbekers moet zien te plaatsen voor de Olympische Spelen, zette in de kwalificatie met 14,266 de beste score neer. Zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi kwam tot 14,133.