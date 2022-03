Bij FC Twente is vanuit de nederigheid iets moois geboren

Kenneth vertrok uit Enschede toen FC Twente voor zichzelf een plekje in de eregalerij van het topvoetbal had gereserveerd. Over de Champions League werd gesproken alsof er een uitwedstrijd bij NAC op het spel stond. De mooiste theaters in Europa openden de deuren, want FC Twente kwam eraan. Het kaviaar had de krentenwegge uit het stadion verjaagd, de massa was besprenkeld met het parfum van Joop en het paradijs op aarde lag aan het Twentekanaal, waar FC Twente City de allure van New York zou krijgen.