‘Bij Heracles waken ze voor het Peterson-syndroom bij Dessers’

FC Twente traint steeds vaker achter gesloten deuren. Leon staat er dubbel in: “In het buitenland en bij Ajax en PSV is het heel gewoon. Aan de andere kant ik: het is FC Twente. Daar staan tien mensen langs de kant. In het spel zien we het niet terug.” Bij Heracles is het geen issue: “Daar is iedereen altijd welkom”, laat Fardau weten.